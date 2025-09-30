Аппарат сможет оказывать услуги в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и даже в Европе, рассказал генеральный директор госпредприятия "Космическая связь" Алексей Волин

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Изготовление первого целиком импортозамещенного геостационарного спутника связи "Экспресс-АМУ4" планируется завершить в конце лета-начале осени 2026 года. Запустить аппарат планируется в декабре следующего года, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор госпредприятия "Космическая связь" (ГП КС) Алексей Волин.

"По планам, которые были подтверждены совместно с АО "РЕШЕТНЁВ" (предприятие-изготовитель спутника, входит в Роскосмос - прим. ТАСС) - пуск готового аппарата должен состояться до конца 2026 года. Соответственно, окончание работ где-то конец лета - начало осени следующего года", - сказал Волин.

Волин сообщил о начале сборки "Экспресс-АМУ4" прошлой осенью. По данным "Космической связи", спутник планируется вывести в точку стояния 11 градусов западной долготы и ввести в эксплуатацию в марте 2027 года. Аппарат сможет оказывать услуги в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и даже в Европе - если найдутся потребители.

