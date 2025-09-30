Вильфанд: на европейской части России ожидаются заморозки до минус 6 градусов

В частности, холодную погоду прогнозируют в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ночные заморозки от минус 2 до минус 6 градусов прогнозируются в ближайшие несколько дней во многих регионах европейской части России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России в течение ближайших дней еще будет холодная погода с заморозками. В Северо-Западном федеральном округе, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях 1-3 октября температура ночью может опускаться до минус 3 градусов, в Карелии - до минус 4. В Центральном федеральном округе, в Московской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Тульской областях возможны заморозки до минус 3-6 градусов. А в Ивановской, Костромской и Владимирской областях заморозки возможны до минус 2-5 градусов", - сказал он.

Вильфанд добавил, что в Поволжье тоже прогнозируются заморозки, в Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областях - до минус 3-4 градусов, в Татарстане - до минус 5 градусов. На востоке Южного федерального округа также ожидаются низкие ночные значения. В Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии заморозки составят до минус 4 градусов.