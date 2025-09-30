Никонорова: около 10 тыс. мирных жителей ДНР погибли от Украины с 2014 года

Ранения различной степени тяжести получили 15 995 человек, рассказала член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Около 10 тыс. мирных жителей Донецкой Народной Республики, в том числе 247 детей, погибли от вооруженной агрессии Украины в регионе с 2014 года, ранения получили около 16 тыс. человек. Такие данные привела в интервью ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Общее количество погибших гражданских лиц с начала вооруженной агрессии Украины - 9 793 человека (включая 247 детей), ранения различной степени тяжести получили 15 995 человек (из них 1 032 ребенка)", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что с начала этого года от атак ВСУ в ДНР ранения получили 908 человек, в том числе 62 ребенка, погибли 162 человека. "Я точно знаю, что всех виновных настигнет справедливое наказание за преступные деяния против жизни и здоровья наших граждан, наших детей", - подчеркнула сенатор.

По ее словам, сумма ущерба инфраструктуре региона колоссальная и исчисляется в сотнях миллиардов рублей. Киеву при заключении мирного соглашения следует учесть репарации для пострадавших, считает Никонорова. "Для жителей ДНР разумно закрепить прямые выплаты пострадавшим семьям, а также компенсацию за разрушенное жилье и инфраструктуру, с прозрачным контролем исполнения. Необходимая нормативная база имеется, и работа по фиксации преступлений продолжается. Здесь считаю важным отметить, что если разрушенные материальные объекты возможно оценить в денежном эквиваленте, то сломанные жизни наших людей, украденное детство детей Донбасса оценить просто невозможно", - отметила она.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 11:00 мск.