В ГД предложили пересмотреть пенсионные льготы для работников промпредприятий

Депутат Яна Лантратова указывает, что в регионах с высокой концентрацией предприятий тяжелой промышленности есть несоответствие между реальными условиями труда и формальным отражением статуса работников

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением провести комплексную ревизию пенсионных льгот для работников промышленных предприятий. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается инициировать комплексную ревизию действующей системы пенсионного обеспечения работников промышленных предприятий с учетом фактических условий их труда. В рамках указанной ревизии целесообразно: предусмотреть механизм подтверждения нахождения сотрудников в зоне вредных факторов на основании архивных документов и производственных регламентов; разработать систему градации пенсионных надбавок в зависимости от степени близости сотрудника к основному вредному производству; установить дополнительную надбавку к пенсии для работников, которые формально не числились на "вредных" должностях, но фактически подвергались воздействию неблагоприятных факторов", - говорится в обращении.

Лантратова указывает, что в регионах с высокой концентрацией предприятий тяжелой промышленности, в том числе в Челябинской области, сохраняется несоответствие между реальными условиями труда и формальным отражением профессионального статуса работников при назначении пенсионных льгот. По данным, приведенным в письме, в Челябинской области доля занятых в промышленности составляет около 53,8% от общей рабочей силы, при этом многие сотрудники подвергаются воздействию вредных и опасных факторов, но формально числятся в "чистых" подразделениях - бухгалтерии, снабжении, складских комплексах.

"Несмотря на ежедневное нахождение в производственных цехах, посещение зон с высокой концентрацией вредных веществ и непосредственное участие в деятельности предприятия, данные работники лишены права на льготный выход на пенсию и надбавки к размеру пенсии", - подчеркивает парламентарий.

В обращении также указывается, что текущие правила предоставления льгот основаны на результатах специальной оценки условий труда (СОУТ). "Например, при классе условий труда 3.1 положена только надбавка, а при классе условий труда 3.3 - надбавка, дополнительный отпуск и сокращение рабочего времени. Эти надбавки могут быть выплачены как отдельно, так и в комбинации с другими гарантиями (например, досрочное пенсионное обеспечение)", - отмечает Лантратова.

По ее мнению, существующее положение дел "формирует социальную несправедливость и усиливает недоверие к пенсионной системе, создавая условия для роста социального напряжения в регионах".