Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал расширять критерии трудной жизненной ситуации

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кредитные каникулы должны стать более доступными для россиян как по условиям для их получения, так и по размеру займа. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

В России сейчас действуют кредитные каникулы для бойцов СВО, и с 1 октября вступил в силу закон о праве на получение отсрочки платежей самозанятыми и малым бизнесом. Для остальных россиян с 2024 года действует механизм, по которому за кредитными каникулами можно обратиться только в двух случаях - при ЧС или при серьезном снижении у человека уровня дохода.

"Нужно смягчить требования к заемщикам для получения кредитных каникул. На сегодня основных критериев два - ЧС и снижение дохода заемщика более чем на 30%. А если доход упал на 25%, это не имеет значения? - сказал Миронов. - Нужно учитывать не только доход, но и расходы, и изменение состава семьи, и ухудшение здоровья - в целом расширять критерии трудной жизненной ситуации".

Также, по его словам, "нужно повысить лимиты кредитов, подпадающих под каникулы". Например, сейчас для потребительского кредита это 450 тыс. рублей, для автокредита - 1,6 млн рублей, для ипотеки в большинстве регионов - 3 млн рублей, и "если сумма больше, каникулы не дадут".

"Речь не о прощении долга, а лишь о небольшой передышке для заемщика, и тут неважно, на сколько у него кредит - надо убирать эти ограничения", - считает Миронов.