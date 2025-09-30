Перенос связан с непогодой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 октября. /ТАСС/. Ремонт подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) на Камчатке в третий раз переносится - на этот раз со 2 октября на неопределенный срок. Перенос ремонтных работ связан с погодными условиями, сообщили ТАСС в правительстве Камчатского края.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в районе мыса Левашова в ближайшие двое суток 1 и 2 октября (48 часов) работы по укреплению подводной ВОЛС проводиться не будут", - рассказали в правительстве Камчатки.

Ранее сообщалось, что работы будут проведены с 25 по 29 сентября, а после - с 30 сентября по 5 октября. В случае, если прогноз погоды не позволит провести работы, потребуется еще один этап согласования новых дат компанией "Ростелеком" с корпоративным центром. Планируется, что интернет в крае будет полностью отключен только на 48 часов, но при наличии благоприятных погодных условий. Если ПВОЛС своевременно не укрепить, то в случае разрыва подводного кабеля Камчатка рискует остаться без быстрого интернета минимум на несколько месяцев.