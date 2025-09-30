Правоохранители определили местоположение устройства и пришли к выводу, что оно не содержит взрывчатых веществ

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Подозрительное устройство обнаружили на территории Университета штата Юта (USU) перед мероприятием организации Turning Point USA (TPUSA), основанной погибшим в сентябре американским консервативным активистом Чарли Кирком.

Как следует из заявления учебного заведения, "подозрительное устройство было найдено во вторник около 14:45 (23:45 мск)" на территории университета, после чего была объявлена эвакуация студентов и сотрудников. "Правоохранители определили местоположение устройства и пришли к выводу, что оно не содержит взрывчатых веществ. Из соображений безопасности саперы подорвали устройство", - отмечается в заявлении.

Спустя час распоряжение об эвакуации было отменено.

Организация Turning Point USA впервые проводит мероприятие в штате Юта после того, как 10 сентября на территории Университета долины Юта (UVU) стреляли в основателя TPUSA Чарли Кирка. Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.