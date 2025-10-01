Днем в столице ожидается до плюс 13 градусов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Циркуляция воздуха в Московском регионе начнет меняться уже со среды, к четвергу заморозки прекратятся, а ночная температура вырастет из-за влияния облаков. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"1 октября воздух в Москву начнет поступать не только с северо-востока, но и с востока, поэтому в послеполуденные часы температура будет повышаться до 12-13 градусов. 2 октября изменится направление ветра, появится облачность, хоть и без осадков, это приведет к тому, что существенно повысится температура ночью. В Москве она составит 1-3 градуса, а по области только до минус 1, дневные температуры прогнозируются в диапазоне 11-13 градусов. 3 октября местами возможен небольшой дождик, будет облачная погода и температура значительно повысится в ночные часы: около 5 градусов будет, заморозки заканчиваются, а дневные температуры также составят 11-13", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что комфортный день прогнозируется в субботу при облачности с частыми прояснениями. "Солнце будет, и воздушные массы придут в столицу с юго-востока. Ночные температуры в Москве будут колебаться в пределах 5-6 градусов, по области - от 3 до 7. И дневные значения поднимутся до 13-15 градусов, по области - от 11 до 16. Это выше нормы примерно на 1,5 градуса", - рассказал метеоролог.

При этом ночные температуры в воскресенье прогнозируются от 5 до 10 градусов, а показатель днем за счет умеренных облаков составит 10-15 градусов. Среднесуточная температура будет выше нормы на 2 градуса.