Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что последние два года наблюдается активная работа спецслужб по попыткам работы с молодежью

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Включение следственных изоляторов ФСБ в систему пробации несовершеннолетних является ответом на растущие угрозы по вовлечению несовершеннолетних россиян в совершение преступлений против государства и терактов. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

С 1 января 2026 года должно вступить в силу постановление правительства РФ, согласно которому следственные изоляторы ФСБ получат право участвовать в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, а также вносить информацию в государственные реестры и информационные системы.

"Последние два года мы видим крайне активную работу ряда спецслужб, а также СБУ, ГУР, ВСУ по попыткам работы с нашей молодежью. Поэтому это является объективной необходимостью по закреплению участия следственных изоляторов в системе пробации и профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних", - сказал Машаров.

По его словам, ФСБ "оперативно и молниеносно" борется с внешними угрозами, государственными преступниками и было бы логичным предоставить им такие полномочия, чтобы эта работа велась еще более эффективно и системно. "При этом необходимо наращивать финансирование органов ФСБ, включая материально-техническое обеспечение работы их следственных изоляторов", - считает член ОП.