МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Государственное предприятие "Космическая связь" (ГП КС) провело ряд испытаний с российскими разработчиками, создающими оборудование для обработки сигнала геостационарных спутников связи. Тесты прошли в рамках усилий компании по внедрению интернета на борту российских самолетов, рассказал в интервью ТАСС глава предприятия Алексей Волин.

В декабрьском интервью ТАСС Волин подчеркнул, что его предприятие намерено раньше всех обеспечить широкополосный доступ в интернет на пассажирских самолетах.

"Мы провели тесты с рядом российских разработчиков, которые занимаются таким оборудованием", - ответил Волин на вопрос, каким образом "Космическая связь" планирует добиться первенства.

Он добавил, что в России уже летают борты, оборудованные устройством, которое позволяет обеспечивать интернет на борту, но для запуска их в серию необходимо массовое производство отечественных пассажирских самолетов.

Глава "Космической связи" пояснил, чем такое устройство отличается от привычного спутникового модема. "Спутниковый модем у вас стационарный, а самолет у вас постоянно находится в движении. Нужно, чтобы он не терял спутник в процессе полета, а также имел возможность переключаться со спутника на спутник при очень долгом перелете, когда вы выходите из зоны одного космического аппарата и попадаете в зону действия другого", - подчеркнул Волин.

