МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о предоставлении единовременной выплаты в размере 3 млн рублей совершеннолетним детям погибших участников специальной военной операции. Документ, который будет внесен в Госдуму 1 октября, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом вносятся изменения в статью 3 закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". Так, в случае отсутствия других членов семьи, право на получение единовременного пособия в размере 3 млн рублей в равных долях предоставляется совершеннолетним детям погибшего военнослужащего, гражданина, проходившего военные сборы, или участника добровольческого формирования.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас право на выплату указанного пособия есть у супругов погибших участников СВО, родителей, детей до 18 лет или старше, но если они стали инвалидами до 18 лет, а также детей до 23 лет, которые очно обучаются в образовательных организациях.

Как пояснил ТАСС один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР), законопроект направлен на устранение правового пробела, который "несправедливо ограничивал права совершеннолетних детей погибших участников СВО". "Ранее Указ президента уже предоставил им право на ряд выплат, однако федеральное законодательство о единовременном пособии в 3 миллиона рублей оставалось неизменным. Это создавало дискриминационную ситуацию, при которой совершеннолетние дети, потерявшие отца-участника СВО, лишались значительной материальной поддержки", - отметил он.

"Инициатива призвана исправить эту несправедливость, распространив действие закона и на эту категорию граждан. Ключевым условием является отсутствие других членов семьи, имеющих право на данную выплату. Таким образом, государство подтверждает свой принципиальный подход к всесторонней поддержке семей погибших защитников Отечества. Крайне важно, что закон имеет обратную силу и будет применяться к правоотношениям, возникшим до вступления его в силу", - добавил депутат.