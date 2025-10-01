В Хабаровском крае проверили системы оповещения

В регионе одновременно сработали более 500 сирен

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Проверка систем оповещения населения на случай ЧС состоялась в Хабаровском крае, передает корреспондент ТАСС.

В 10:30 (03:30 мск) по всем телеканалам и большинству радиостанций передали оперативное сообщение, в 10:40 (03:40 мск) в крае сработали более 500 сирен, которые установлены в самых массовых местах городов и поселений. В Хабаровске на сирены люди отреагировали спокойно. Тестирование длилось пять минут.

В 2025 году проверка проводится второй раз, особенность этой в том, что она прошла не только в Хабаровском крае, но и в других регионах страны. Синхронизировать процесс позволил переход на цифровое вещание, благодаря чему включить предупредительную информацию можно было по всем каналам цифровой связи. Оперативная информация передавалась по каналам, входящим в один мультиплекс общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов цифрового телевидения.