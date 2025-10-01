В Ростовской области и Краснодарском крае к выходным показатель вырастет до 24-26 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Повышение температуры прогнозируется на юге европейской части России с пятницы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Постепенно начнет повышаться температура на юге европейской части страны. В Ростовской области и Краснодарском крае начиная с 3-4 октября температура начнет приближаться к 20-градусной отметке. К выходным показатель дорастет до 24-26 градусов", - сказал он.

По его словам, температура воды на черноморском побережье курортов Краснодарского края комфортная и составляет сейчас 21-22 градуса. "Бархатный сезон продолжается, хотя в Крыму он уже закончился", - заключил Вильфанд.