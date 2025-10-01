В честь годовщины молодые соотечественники объявили о запуске международного союза "Мост правды Донбасс - Аргентина"

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 октября. /ТАСС/. Аргентинцы и соотечественники, живущие в южноамериканской стране, отметили День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией в Русском доме в Буэнос-Айресе, передает с места корреспондент ТАСС.

В честь годовщины молодые соотечественники объявили о запуске международного союза "Мост правды Донбасс - Аргентина". По их замыслу, его целью будет распространение правдивой информации о ситуации в ДНР, что должно способствовать "укреплению взаимопонимания между двумя странами".

В ходе мероприятия собравшимся показали обращение главы ДНР Дениса Пушилина. "На протяжении многих лет против нас велась ожесточенная информационная война - правду скрывали, события искажали. Но истина всегда сильнее лжи, и именно ради нее создан международный союз "Мост правды Донбасс-Аргентина". Люди на всех континентах должны знать правду о нашей борьбе и нашем выборе", - сказал он.

Глава представительства Россотрудничества в Аргентине Дина Оюн отметила, что за рубежом до сих пор многие не знают, как развивались события в Донбассе и Новороссии начиная с 2014 года. "Мы в России прекрасно знаем, что там происходило - госпереворот на Украине, бомбардировки населения Донбасса, убийства гражданских и детей. Мы это знаем, но за рубежом, к сожалению, этого не знают", - сказала она.

В ходе вечера был показан документальный фильм, который представил аргентинский журналист Тадео Кастельоне, посетивший Донбасс. "Я знаю, что в России очень популярна фраза "Сила в правде", и я думаю, что защита правды - это необходимость. И я надеюсь, что мы примем это во внимание, потому что защищая правду вместе, мы сможем добиться результата", - сказал автор фильма.