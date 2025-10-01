В нацпарке на Байкале открыли все турмаршруты

Их ранее закрывали из-за выхода медведей и угрозы пожаров

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Туристические маршруты, закрытые в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области из-за выхода медведей и угрозы пожаров, открыты. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

В сентябре количество одновременно закрытых территорий и экотроп в Прибайкальском нацпарке доходило до шести. Причинами были высокие классы пожарной опасности и выход медведей.

"Все маршруты открыты и доступны для посещения. Об этом сегодня, 1 октября, сообщают специалисты отдела развития познавательного туризма ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы нацпарка, снизить угрозу возгораний в парке помогла погода. "Во втором случае [с медведями], по наблюдениям госинспекторов, сами звери: судя по многодневному отсутствию следов, хищники покинули окрестности туристических мест", - пояснили в пресс-службе.

Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.