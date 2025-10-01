Вуз совместно с партнерами запускает программу подготовки кадрового резерва для школьного образования

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет в партнерстве с Институтом философии и права СО РАН и лицеем №130 им. академика М.А. Лаврентьева - одной из сильнейших школ региона - впервые запускают программу подготовки кадрового резерва для школьного образования. Молодые учителя и управленцы смогут познакомиться с лучшими гуманитарными моделями для современных школ, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В Новосибирском государственном университете стартует программа повышения квалификации "Гуманитарные модели для современной школы". Ее участниками станут педагоги и управленцы, которые в ближайшие годы будут определять развитие школьного образования", - сообщили ТАСС в НГУ.

Университет реализует подобный курс впервые. Программа рассчитана на молодых руководителей и педагогов, готовых претендовать на должности директоров и заместителей по научно-методической работе. Она предполагает сочетание теоретического и практического форматов: слушатели будут изучать гуманитарные концепции отечественной педагогики ХХ века и применять их в проектной мастерской для разработки собственных моделей школ.

"Обычно программы повышения квалификации посвящены управлению школой, менеджменту, каким-нибудь методикам и технологиям, а в данном случае будем обсуждать передовые отечественные гуманитарные концепции, которые руководители образовательных учреждений могли бы использовать как основу для разработки концепции развития своих школ", - подчеркнул главный научный сотрудник Института философии и права СО РАН, ведущий научный сотрудник Центра искусственного интеллекта НГУ Сергей Смирнов.

Отдельное внимание будет уделено практическим заданиям: слушатели представят собственные проекты гуманитарных моделей школ, которые могут быть реализованы на базе образовательных учреждений. Итогом станет защита авторских предложений, а лучшие решения смогут получить дальнейшее развитие.