Из-за нападения погибли 15 российских солдат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Сторона защиты подала апелляцию на приговор Южного окружного военного суда в отношении двух участников банды Басаева и Хаттаба - Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова, осужденных за нападение в 1999 году на российских военнослужащих в Чечне, где погибли 15 человек. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил Бегельдиева и Хамзатханова к 21 и 24 годам лишения свободы. "Апелляционная жалоба защитника поступила в суд", - сказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, осужденные в 1999 году вступили в состав банды Басаева и Хаттаба. 4 октября 1999 года группа боевиков, в состав которой входили, помимо Бегельдиева и Хамзатханова, еще порядка 400 человек, устроила засаду на военнослужащих войсковой части 34605 в станице Червленной Шелковского района. В результате вооруженного нападения с применением автоматов Калашникова, гранатометов и взрывных устройств погибли 15 российских военных, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.

Как установил суд, после вступления в банду осужденные прошли специальную подготовку в учебном центре недалеко от села Сержень-Юрт Шалинского района Чеченской Республики. Там они научились обращаться с различными видами огнестрельного, стрелкового оружия. Сотрудники правоохранительных органов задержали Бегельдиева 1 апреля 2001 года, Хамзатханова - 12 июля 2003 года, в результате чего их противоправная деятельность была пресечена. По версии следствия, оба фигуранта лично участвовали в нападении, целенаправленно стреляя по военнослужащим.

Хамзатханов ранее уже был осужден за бандитизм, незаконный оборот оружия и посягательство на жизнь военнослужащих, отбыв в общей сложности 19,5 года в местах лишения свободы. Бегельдиев также был судим за незаконный оборот оружия, вооруженный мятеж, участие в незаконном вооруженном формировании и посягательство на жизнь военнослужащих. Его приговорили к 14 годам лишения свободы. Свою вину Бегельдиев и Хамзатханов не признали.