МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Небольшая облачность и температура до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 12-14 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 1 градуса. Осадков не ожидается.

Ветер прогнозируется северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 10-15 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.