На сегодняшний день на территории республики развернут 31 пункт временного размещения, сказала собеседница агентства

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. человек, в том числе 61 ребенок, эвакуированы из зоны боевых действий при освобождении населенных пунктов Донецкой Народной Республики с начала 2025 года. Всего с начала СВО из прифронтовых районов были эвакуированы 127 тыс. жителей региона, сообщила в интервью ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее сенатор РФ от Донецкой Народной Республики Александр Волошин сообщал ТАСС, что за год в регионе были освобождены порядка 200 населенных пунктов. По данным Минобороны РФ, к концу лета было освобождено 79% территории ДНР.

"С 4 марта 2022 года всего эвакуировано 127 325 граждан, в том числе 19 999 детей. А с начала 2025 года эвакуировано 1 682 человека (включая 61 ребенка), из них выехали в другие субъекты России 269 человек", - сказала собеседница агентства.

Никонорова уточнила, что на сегодняшний день на территории республики развернут 31 пункт временного размещения, в них находятся более 1 150 эвакуированных граждан, в том числе 37 детей. "Им обеспечено питание, медицинская помощь, предоставляются гуманитарные продовольственные и гигиенические наборы. Также эвакуированным гражданам оказывается помощь в оформлении паспорта гражданина Российской Федерации, получении социальных выплат, назначении пенсий, помощь в дальнейшем трудоустройстве", - отметила сенатор.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 11:00 мск.