Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов напомнил, что сейчас количество и размер льгот зависит от места жительства и регионального законодательства

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Введение федеральной социальной карты для пенсионеров позволит унифицировать льготы, которые сейчас отличаются в зависимости от региона. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Мы будем добиваться решения этого вопроса. <...> Такая карта должна позволить пенсионерам получать единые льготы в любом регионе страны, включая коммунальные и бесплатный проезд на общественном транспорте", - сказал Миронов.

Он напомнил, что сейчас количество и размер льгот зависит от места жительства пенсионера, от регионального законодательства. При переезде в другой регион льготы теряются, отметил депутат.

Кроме того, добавил Миронов, партия планирует добиваться введения 13-й пенсии. "Мы считаем, что ежегодная выплата пенсионерам, аналогичная 13-й зарплате, которую получают некоторые работники в конце года, должна выплачиваться в декабре. Чтобы у людей появились дополнительные средства для празднования Нового года", - рассказал председатель партии. По его мнению, эти деньги должны получать как неработающие, так и работающие пенсионеры.