По словам автоэксперта Александра Холодова, возможно разрешить в том числе самим кикшеринговым компаниям обучать своих пользователей с последующей сдачей экзаменов на знание ПДД в ГИБДД

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Права категории "М", разрешающие управлять небольшими транспортными средствами (мопедами, скутерами, легкими квадрациклами) надо распространить на электросамокаты и выдавать их по упрощенному принципу - после сдачи теории. Такое мнение высказал ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.

"Общественная палата давно предлагала распространить категорию "М" на электросамокаты. <...> Мне кажется, надо пересмотреть принципы [получения] прав категории "М", например, сделать сдачу экзаменов только по теории или допустить самоподготовку, или разрешить, например, различным организациям, в том числе и общественным, обучать теории этой категории", - сказал Холодов.

По его словам, возможно разрешить в том числе самим кикшеринговым компаниям обучать своих пользователей с последующей сдачей экзаменов на знание ПДД в ГИБДД. "Чтобы водительские права были, но при этом я за то, чтобы упростить принцип получения - хотя бы теорию чтобы сдавали, потому что вместе с водительским удостоверением у пользователя будет ответственность", - сказал Холодов.

Он отметил, что для получателя это будет не только проверка знаний. "Человек будет понимать, что его могут лишить права управления за какие-то нарушения, например, за нетрезвое вождение, что ответственность у него есть, правила он выучил. Мы авторы этой идеи, но начинать надо с упрощения процедуры получения этих прав", - сказал Холодов.

По словам эксперта, сейчас категория "М" "у нас без дела". "Ни один человек самостоятельно не получил такие права, а раз она [категория] без дела, то можно как раз под различные новые виды транспорта ее забрать, но забрать грамотно, чтобы не создавать лишних препятствий для пользователя, наоборот, чтобы это была только проверка знаний", - сказал Холодов.

Он напомнил, что сейчас эту категорию получают только вместе с другими категориями, например, "В" (легковые автомобили, внедорожники, фургоны) или "С" (грузовики). "С любой другой [категорией] "М" дают автоматом. В России нет ни одной автошколы, которая бы на эту категорию учила. То есть, если человек хочет "М" [получить], он идет на мотоцикл получать права (категория "А", "А1") и "М" получает автоматом. То же самое у нас с ГИБДД - нет ни одного человека за все время существования категории "М" (с 2013 года - прим. ТАСС), который пришел бы и сдал на эти права", - сказал Холодов.