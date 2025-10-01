Эксперт Яшина: Россия способна полностью обеспечить ЗАЭС отечественным топливом

У Росатома есть необходимые технологии, отработанные решения, производственные мощности и сырьевые ресурсы, сообщила директор по коммуникациям электростанции

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия обладает всеми необходимыми возможностями для обеспечения Запорожской АЭС отечественным топливом. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"Безусловно, Российская Федерация обладает всем необходимым для полного и бесперебойного обеспечения Запорожской АЭС ядерным топливом на всем протяжении ее жизненного цикла в режиме генерации. У Росатома есть необходимые технологии, отработанные решения, производственные мощности и сырьевые ресурсы, чтобы гарантированно обеспечить ЗАЭС топливом в нужном объеме и в требуемые сроки, когда станция будет готова к работе в режиме генерации. Надежность поставок будет стопроцентной", - сказала она.

Во вторник Яшина сообщила ТАСС, что дизель-генераторы, обеспечивающие энергоснабжение Запорожской АЭС после повреждения последней внешней линии обстрелом ВСУ, работают штатно, ситуация на станции по-прежнему под полным контролем.

Ранее Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что один из питающих Запорожскую АЭС резервных генераторов якобы вышел из строя, бездоказательно обвинив Россию в обстрелах собственного ядерного объекта. РФ многократно фиксировала обстрелы АЭС с украинской стороны, в том числе во время посещения станции сотрудниками МАГАТЭ.

О ЗАЭС

Запорожская АЭС - российский ядерный объект, расположенный на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно меняется путем ротации.