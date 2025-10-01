Суббота 1 ноября будет сокращенной и рабочий день продлится на час меньше вне зависимости от продолжительности смены сотрудника

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россияне, которые работают в пятидневную рабочую неделю, столкнутся с дополнительным рабочим днем в начале ноября из-за переноса выходного, следует из постановления правительства.

Как отмечается, суббота 1 ноября будет сокращенной. Рабочий день продлится на час меньше вне зависимости от продолжительности смены сотрудника. Выходной же переносится на понедельник 3 ноября, чтобы обеспечить непрерывные выходные с 2 по 4 ноября.

Эти решения приняты с учетом нормы Трудового кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней.