Волонтеры из Москвы доставили в Мариуполь гуманитарный груз

МАРИУПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Волонтеры из Москвы доставили в Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР) в честь годовщины воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией 9 тонн гуманитарного груза, в том числе одежду, продукты питания и предметы личной гигиены. Он будет направлен в соцучреждения и нуждающимся в Мариуполе и прифронтовых районах региона, сообщил ТАСС советник директора Ресурсного центра "Мосволонтер" Христиан Раковский-Самойлов.

"В честь Дня воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей мы - волонтеры Москвы - привезли гуманитарный груз для жителей города, который собирали совместно с неравнодушными гражданами нашей столицы, образовательными учреждениями, подрастающим поколением. У нас запланирована большая программа: в течение нескольких дней будем доставлять гуманитарную помощь в социальные учреждения, адресно - ветеранам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, многодетным и нуждающимся семьям. Будем помогать не только грузом, но и своими руками", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что доставлены в город были крупы, памперсы, детское питание, одежда, средства личной гигиены и другие вещи - всего порядка 9 тонн груза.

Исполняющая обязанности руководителя мариупольского штаба "Мы вместе" Екатерина Кутепова уточнила агентству, что часть груза предназначена для жителей вновь освобожденных территорий ДНР на южнодонецком направлении, в частности, Владимировки и Никольского.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.