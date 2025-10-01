МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Памятник русским знакам препинания может появиться в Москве, недалеко от станции метро Смоленская. В октябре филологи и полиграфисты будут праздновать 270-летний юбилей современной русской пунктуации, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства "Наука".

"В сквере у издательства "Наука", недалеко от станции метро "Смоленская", мы предлагаем создать арт-объект, изображающий русские знаки препинания. Людям интересно знать, где изобрели правила пунктуации", - заявил руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин, чьи слова приводятся в сообщении.

Правила расстановки запятых, кавычек и дефисов придумали в октябре 1755 года в типографии Академии наук. Первый документ, упорядочивший русскую пунктуацию, озаглавленный "Правила правописания и разстановки знаков препинания", был создан не учеными-филологами, а работниками типографии, которым требовалась внятная инструкция по расстановке запятых и кавычек, и они сами для себя ее разработали.

В типографии Императорской академии наук, которая существует и сегодня под названием издательство "Наука", в сентябре 1755 года готовилось в печать первое издание книги "Российская грамматика" Михаила Ломоносова. Успеть нужно было к 20 сентября - ко дню рождения Его императорского высочества Павла Петровича, маленького сына Екатерины, которой позже предстояло стать Екатериной II Великой. В новой "Грамматике" содержались уже все современные нам знаки препинания, кроме многоточия и тире. Но Ломоносов не посчитал необходимым или не сумел в книге детально прописать правила применения запятых, кавычек и других знаков.

"Он довольно легкомысленно отнесся к роли знаков препинания, написав странную фразу "…строчные знаки ставятся по силе разума…". Но редакторов и корректоров в академической типографии не могла удовлетворить такая формулировка. Им ведь нужно было знать, сколько точно и каких ставить знаков в книгах". Тексты множества сохранившихся переводов иностранных книг, изданных в академической типографии до сентября 1755, года не соответствуют требованиям инструкции по "разстановке знаков", значит, инструкция или ее первая редакция были разработаны в типографии в процессе работы над "Грамматикой", -добавила историк литературы Татьяна Кристен.

Таким образом сотрудники типографии подарили всему российскому народу правила расстановки всех знаков препинания кроме тире и многоточия. Закрепление знака тире связывают с именем писателя и историка Николая Карамзина. Многоточие утвердилось в грамматике в середине XIX века.