Платформа не только ускорит поиск компаниями нужных специалистов, но и поможет последним расти в профессии за счет индивидуальных рекомендаций

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Цифровой реестр кадров для рынка беспилотных авиационных систем (БАС) создан в России в рамках федерального проекта "Кадры для БАС". Об этом сообщили ТАСС в Университете 2035, разработавшем его совместно с Университетом Иннополис.

Платформа не только ускорит поиск компаниями нужных специалистов, но и поможет последним расти в профессии за счет индивидуальных рекомендаций курсов и отраслевых событий, уточнили авторы.

"Платформа создает единое цифровое пространство для студентов, специалистов, представителей компаний, образовательных организаций, институтов развития и органов власти. К примеру, ищущий работу сотрудник может не только найти вакансии, но и получить рекомендации по прохождению обучающих курсов и участию в отраслевых мероприятиях для развития своих компетенций и роста в выбранной профессии", - уточнили ТАСС в Университете 2035.

По словам заместителя директора Центра компетенций по БАС Университета 2035 Андрея Вельдяева, реестр призван не только сократить время, затраченное на поиск работников, но и сформировать "сбалансированный и быстро адаптирующийся рынок труда".

"Реестр одновременно ориентирован на реальные задачи всех участников рынка <…>, что делает его уникальной экосистемой для российской индустрии беспилотных авиационных систем", - считает заместитель директора Университета Иннополис Мария Образцова, которую цитирует пресс-служба вуза.

Проект будет представлен на форуме Digital Innopolis Days 2025, который пройдет в Университете Иннополис 2-3 октября. Доступным для первых пользователей сервис станет в октябре.