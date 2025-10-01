В качестве самых частых способов потратить выигрыш конкурсантки назвали образование, развитие личного бренда и благотворительность

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2025" рассказали ТАСС, что намерены вложить выигранные деньги в обучение, а также пожертвовать часть средств на помощь детям из малообеспеченных семей и в приют для бездомных животных.

В этом году конкурс стартовал 15 сентября и продлится до 4 октября. Дирекция получила рекордное количество заявок - 90 тысяч. Победительница получит корону из белого золота, денежный приз в 1 млн рублей, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах.

Алена Генделева из Калининграда рассказала, что в случае выигрыша вложила бы средства в свой благотворительный проект. "Если я выиграю приз, я потрачу половину денежных средств на учебу, вторую половину я бы вложила в свой проект, который совсем скоро представлю. Сейчас я учусь на медиаобеспечении государственных интересов. Я мечтаю стать телеведущей, главным лицом на федеральном канале. Это моя главная цель на данный момент, поэтому я очень стремительно к ней иду и хочу развиваться в этой сфере", - призналась собеседница агентства.

Валентина Михайлова из Республики Саха (Якутия), Лиана Табульдина из Оренбурга и Анастасия Кудряшова из Нижнего Новгорода также планируют вложить выигранный миллион в развитие благотворительных проектов и фондов. "Я потрачу один миллион рублей, скорее всего, на свой благотворительный проект, он направлен на поддержание детей из многодетных и малообеспеченных семей, которые нуждаются в помощи", - рассказала Михайлова.

Кудряшова призналась, что помогла бы приюту для бездомных животных в городе Арзамас. "Миллион я бы потратила на обучение и благотворительность. Всегда мечтала потратить крупную сумма на благотворительность, но никогда не было достаточно средств. Я бы помогла приюту "Дом с хвостом" в городе Арзамас", - поделилась финалистка.

Непростые задачи и польза для страны

"Перед своим отъездом мой младший братишка поставил мне цель и задачу. Он занимается хоккеем и на каждый турнир мы ездим всей семьей, стараемся посещать все его игры. И он сказал, чтобы с конкурса я приехала с микроавтобусом. Задача не самая простая, но постараемся ее воплотить всеми способами. Часть суммы потратила бы на обучение и часть - на микроавтобус, чтобы всей семьей ездить на его игры", - рассказала Альберта Абдрахманова, представляющая Республику Татарстан.

"Я бы вложила денежную сумму в свое образование, а именно в ординатуру в медицинском вузе, ведь это принесет пользу населению России", - сказала участница из Калуги Альбина Колчугина.

Виктория Павлова из Чувашии рассказала, что потратила бы деньги на подготовку к международному конкурсу "Мисс Вселенная", который пройдет в ноябре в Таиланде. "Полностью бы вложила во все наряды, подготовку, дефиле, возможно, занятия по ораторскому искусству, чтобы действительно достойно представить Россию на всемирном конкурсе. А если и останется какая-то часть, я бы, наверное, вложила в обучение или же помогла своему агентству, чтобы открыть новые филиалы по обучению дефиле", - поделилась Павлова.

"Я думаю, что большая часть ушла бы на подготовку к конкурсу "Мисс Вселенная", поскольку он точно требует проработки произношения английских слов, акцентов, еще такой небольшой подарочек, думаю, сделала бы младшему брату, который мечтает о мотоцикле", - поделилась Анна Степанова из Республики Марий Эл.

Анна Образцова из Крыма рассказала, что вложила бы средства в создание и продвижение личного бренда. "Если бы я выиграла миллион рублей, я бы потратила на свою мечту, на открытие личного бренда, который бы приносил мне доход. Также я бы вдохновляла девушек и отправила бы половину на благотворительность, потому что я считаю, что это большой вклад", - сказала она.

О конкурсе

Финал конкурса пройдет 4 октября в концертном зале "Барвиха Luxury Village". За титул будут бороться кандидатки из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Республики Саха (Якутия), Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ. В 2024 году титул Мисс Россия завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".