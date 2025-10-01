В аэропорту Волгограда отменены два рейса в Москву

Четыре рейса задерживаются

ВОЛГОГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Вылет и прилет двух рейсов в Москву отменены в международном аэропорту Волгограда. Четыре рейса задерживаются, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло, отменены рейс на вылет в Москву и рейс на прилет из столицы. Задержаны на вылет два рейса - в Москву и Сургут, на прилет задерживаются рейс из Москвы и рейс из Махачкалы.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 00:55 мск до 07:19 мск 1 октября.

В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.