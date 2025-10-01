Город Санья на Хайнане развивает традиционную медицину для России и других стран

По информации Hainan Ribao, за январь - август в городскую международную клинику традиционной китайской медицины обратились более 6,7 тыс. иностранцев

ХАЙКОУ /Китай/, 1 октября. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань активно развивает сектор традиционной медицины, ориентированный на предоставление услуг россиянам и гражданам других стран. Об этом сообщила газета Hainan Ribao.

По сведениям издания, за январь - август в городскую международную клинику традиционной китайской медицины обратились более 6,7 тыс. иностранцев. Как уточняется, Санья использует этот центр по реабилитации, созданный в 2016 году при содействии властей, в качестве платформы для активного продвижения соответствующих услуг на международном рынке.

Эта больница имеет три филиала за рубежом и четыре платформы для консультаций с использованием технологий искусственного интеллекта. Она предлагает как курсы по лечению и восстановлению, так и образовательно-исследовательские программы в области здравоохранения, в том числе путем взаимодействия с другими странами. Некоторые россияне, как отмечается, ежегодно посещают Санью для оздоровления в этой клинике, где есть такие методы физиотерапии, как ванны с экстрактами целебных трав.

"По мере развития Хайнаньского порта свободной торговли к нам в провинцию, в том числе в Санью, приезжает все больше представителей международного бизнеса, - рассказала заместитель директора больницы Юань Айлинь. - Распространение культуры традиционной китайской медицины за пределами КНР - долгосрочная задача".

По ее словам, клиника принимает пациентов из все большего количества стран - помимо России и Казахстана, "значительно вырос приток граждан Португалии, Испании, Норвегии, Швеции и Бразилии". Юань Айлинь добавила, что больница планирует углублять сотрудничество с другими медицинскими учреждениями и рассчитывает стать ведущим международным санаторием по предоставлению востребованных услуг в области оздоровительного туризма.

Предполагается, что традиционная медицина со временем будет еще одной "визитной карточкой" Саньи, где в последние годы успешно формируется центр по интернационализации соответствующих методов лечения. Чтобы облегчить доступ иностранным пациентам, клиника начала прорабатывать модели обслуживания с заключением соглашений с авиакомпаниями о чартерных рейсах из государств, жители которых хотят воспользоваться возможностями Хайнаня в сфере здравоохранения. Параллельно эта больница развивает международные платформы в области телемедицины, которые, в частности, уже обслуживают жителей Канады, Франции, а также доступны в Африке.