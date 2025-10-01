В России прошли мероприятия против распространения идеологии насилия и суицида

Задержаны пять россиян, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области, планировавшие совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. ФСБ совместно с правоохранительными органами провела масштабные мероприятия против распространения в интернете идеологии насилия и суицида среди молодежи. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ совместно с МВД, Следственным комитетом и Федеральной службой войск национальной гвардии в 75 регионах России в отношении 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде", - сообщили в ЦОС.

В результате задержаны пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области, планировавшие совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры. По адресам их проживания изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистская символика и пропагандистские материалы украинских террористических структур.