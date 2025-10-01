Для арестованного в Приморье французского велосипедиста заказали разговорник

Прибытие заказа во Владивосток ожидается к 6 октября

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Французско-русский разговорник заказали для арестованного в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы велопутешественника из Франции Софиана Сехили. Об этом сообщил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимир Найдин.

Ранее говорилось о языковом барьере, велопутешественник не знает русского языка. "Мы сейчас заказали русско-французский разговорник, <...> он идет из Москвы", - сказал Найдин.

По его словам, заказ был сделан более недели назад, и его прибытие во Владивосток ожидается к понедельнику. Также заказан словарь. "Соответственно, мы получим разговорник и передадим его в следственный изолятор, - отметил Найдин. - Чтобы, если будут какие-то проблемы, сотрудники оперативно помогали ему, потому что <...> сотрудники тоже не могут понять его".

Кроме того, ОНК Приморья планирует на следующей неделе посетить СИЗО, чтобы проверить условия содержания путешественника.

30 сентября состоялось посещение арестованного велопутешественника почетным консулом Франции. В тот же день Уссурийский районный суд продлил арест велопутешественника до 3 ноября. Защита намерена обжаловать, сообщила ТАСС адвокат велопутешественника Алла Кушнир.

О задержании

О задержании велосипедиста на китайско-российской границе сообщила 5 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на его публикации в социальных сетях. Издание отмечало, что он дважды пытался въехать в РФ через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга. Позднее Уссурийский районный суд Приморского края вынес постановление об избрании меры пресечения Сехили в виде заключения под стражу на срок до 4 октября 2025 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода за 18 месяцев либо лишение свободы на два года.

По информации Le Monde, Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток.