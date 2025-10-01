Виктор Сухоруков опроверг информацию об экстренной госпитализации

Информация ложная и непрофессиональная, отметил артист

Редакция сайта ТАСС

Виктор Сухоруков © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Народный артист России Виктор Сухоруков заявил, что сообщения о его экстренной госпитализации не соответствуют действительности. Об этом актер сообщил в беседе с ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали в Москве с болью в груди и подозрением на инфаркт.

"Информация ложная и непрофессиональная! Слуги пера, будьте бдительны!", - сказал он. Сухоруков отметил, что достаточно взглянуть на его расписание, чтобы понять ситуацию. "Сегодня - Тула, 10-го - Самара, 11-го - Москва", - резюмировал артист.