Фильм "Байконур. Точка отсчета" покажут к 68-летию запуска первого спутника

Как рассказал руководитель проекта Игорь Угольников, это кино не только про технологии и ракеты, но "еще и про людей, про их судьбы, про уважение и память"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Документальный фильм "Байконур. Точка отсчета", посвященный первому космодрому Земли, покажут в Москве и городе Байконуре к 68-летию запуска с космодрома первого искусственного спутника Земли. Об этом ТАСС сообщили в администрации города Байконура.

"4 октября 2025 г., в день 68-летия со дня запуска первого искусственного спутника Земли, в городе Байконуре, в киноконцертном зале "Сатурн" пройдёт премьера документального фильма "Байконур. Точка отсчета", посвященного 70-летию космодрома Байконур. 3 октября этот же фильм покажут в Музее Победы на Поклонной горе", - говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель проекта, народный артист РФ Игорь Угольников, этот фильм - не только про технологии и ракеты. "Это еще и про людей, про их судьбы, про уважение и память. Здесь, на этой земле, прошлое, настоящее и будущее космоса сплетаются в единое целое", - добавил он.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Роскосмоса, ЦПК им. Гагарина, Музея Победы и Государственного музея истории космонавтики имени Константина Циолковского. Съемки проходили в Москве, в Калуге, на космодроме и в городе Байконуре.