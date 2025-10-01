В России планируется создание отечественной системы ИИ для школ
07:53
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Идея создания национальной системы искусственного интернета, которая помогала бы учащимся школ и учителям, прорабатывается в Минпросвещения.
Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на его прямой линии в рамках Форума классных руководителей в Национальном центре "Россия".
"Мы сегодня очень аккуратно смотрим на то, чтобы в том числе создать отечественную систему искусственного интеллекта, которая помогала бы и учителям, и школьникам", - сказал он.