В России планируется создание отечественной системы ИИ для школ

Важно, чтобы система искусственного интеллекта помогала и учителям, и школьникам, отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Идея создания национальной системы искусственного интернета, которая помогала бы учащимся школ и учителям, прорабатывается в Минпросвещения.

Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на его прямой линии в рамках Форума классных руководителей в Национальном центре "Россия".

"Мы сегодня очень аккуратно смотрим на то, чтобы в том числе создать отечественную систему искусственного интеллекта, которая помогала бы и учителям, и школьникам", - сказал он.