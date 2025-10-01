Реклама на ТАСС
В Энергодаре устранили повреждения на оборудовании для подачи воды

Началась подготовка к запуску водоснабжения
Редакция сайта ТАСС
08:24

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Специалисты устранили повреждения на электротехническом оборудовании для подачи воды в Энергодаре. Началась запитка системы и подготовка к запуску водоснабжения, сообщил мэр Максим Пухов.

"Повреждение устранили. Начинаем запитку и подготовку к запуску водоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Пухов сообщил, что в Энергодаре временно прекращена подача воды из-за неисправности электротехнического оборудования. 

