В Энергодаре устранили повреждения на оборудовании для подачи воды

Началась подготовка к запуску водоснабжения

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Специалисты устранили повреждения на электротехническом оборудовании для подачи воды в Энергодаре. Началась запитка системы и подготовка к запуску водоснабжения, сообщил мэр Максим Пухов.

"Повреждение устранили. Начинаем запитку и подготовку к запуску водоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Пухов сообщил, что в Энергодаре временно прекращена подача воды из-за неисправности электротехнического оборудования.