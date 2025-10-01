Фасад павильона "Крокус экспо" отреставрировали

В пресс-службе "Крокус групп" сообщили, что внутри никаких работ не ведется

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября./ТАСС/. Строители завершили реставрацию фасада третьего павильона "Крокус экспо", включающего в себя концертный зал "Крокус сити холл", в Красногорске Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Крокус групп".

Читайте также

Теракт в "Крокус сити холле". Факты

"Сейчас закрыли периметр "Экспо 3" в рамках подготовки здания к холодному периоду (завершили работы по восстановлению фасада - прим. ТАСС). Внутри никаких работ не ведется", - рассказали в компании.

Сроки открытия обновленного "Крокуса" в компании не уточнили, однако во вторник в Telegram-каналах появилась информация, что открытие объекта состоится весной 2026 года.

При этом окончательного решения о судьбе "Крокус сити холла" пока не принято.