Фасад павильона "Крокус экспо" отреставрировали
08:22
обновлено 08:35
МОСКВА, 1 октября./ТАСС/. Строители завершили реставрацию фасада третьего павильона "Крокус экспо", включающего в себя концертный зал "Крокус сити холл", в Красногорске Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Крокус групп".
"Сейчас закрыли периметр "Экспо 3" в рамках подготовки здания к холодному периоду (завершили работы по восстановлению фасада - прим. ТАСС). Внутри никаких работ не ведется", - рассказали в компании.
Сроки открытия обновленного "Крокуса" в компании не уточнили, однако во вторник в Telegram-каналах появилась информация, что открытие объекта состоится весной 2026 года.
При этом окончательного решения о судьбе "Крокус сити холла" пока не принято.