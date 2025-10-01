Мишустин заявил о сильной инженерной школе в России

Премьер-министр отметил наличие в стране талантливых молодых людей, нацеленных на профессиональную самореализацию и весомые практические результаты

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия обладает сильной инженерной школой и талантливой молодежью. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В России сильная инженерная школа. У нас много талантливых молодых людей, нацеленных на профессиональную самореализацию и весомые практические результаты", - сказал он в видеообращении к участникам международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

Премьер также отметил готовность талантливой молодежи брать на себя максимальную ответственность, открывая небольшие компании, где инициируются научные изыскания в перспективных областях. "Создаются решения, в том числе - с использованием возможностей искусственного интеллекта. Относиться к этим стартапам надо как к завтрашним лидерам в своих секторах и даже в глобальном масштабе", - добавил руководитель кабмина.

Мишустин заверил, что власти продолжат создавать стимулы для привлечения инвестиций в такие проекты для их поддержки на ранних стадиях.

"Технологическим предпринимателем стать вполне реально. Надо верить в свои силы и уметь заряжать всех вокруг энергией, нестандартными идеями, увлекать планами по запуску новаций, которые в будущем способны изменить в лучшую сторону жизни миллионов людей", - заключил премьер и пожелал участникам форума плодотворной работы и интересных дискуссий.