В Архангельске пострадавшую при нападении на техникум перевели из реанимации

Она находится в стабильном состоянии

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. /ТАСС/. Пострадавшую при нападении на архангельский техникум перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Архангельской области.

Читайте также

Что известно о нападении на сотрудников колледжа в Архангельске

"Из реанимации ее перевели в отделение, в обычную палату", - сказали в ведомстве.

Бывший студент техникума строительства и городского хозяйства Артемий Корюков 29 сентября в техникуме ранил двух женщин, у одной из них было проникающее ранение. Обеих пострадавших прооперировали, после операции одна находилась в реанимации, вторая - в отделении. "Обе они в стабильном состоянии", - добавили в Минздраве региона.