В центре Москвы три здания получат архитектурно-художественную подсветку

Все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Три здания в Большом Черкасском переулке в центре столицы будут оснащены архитектурно-художественной подсветкой, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Разработали специальный проект организации освещения трех зданий, расположенных в Большом Черкасском переулке. Основная задача - объединить дома в целостный визуальный образ. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 490 энергоэффективных светильников", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Осветительные приборы установят по всему периметру зданий, чтобы выделить их архитектурные особенности. Заммэра подчеркнул, что в соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство

Всего, по его словам, за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 млн светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.