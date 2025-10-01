В 2026 году прием в вузы России стартует с 20 июня

Абитуриенты уже в апреле смогут узнать информацию о целевых местах, отметили в Минобрнауки

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Приемная кампания в вузы в 2026 году стартует 20 июня. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

"Отдельное внимание на заседании уделили изменениям в приемной кампании следующего года, которая также стартует 20 июня", - говорится в сообщении.

Так, в 2026 году планируется введение обязательного вступительного испытания в соответствии с профилем будущего учителя при поступлении на программу педагогического образования. В частности, будущий учитель химии должен будет сдавать химию в качестве обязательного предмета. Ранее абитуриенты преимущественно выбирали обществознание.

Кроме того, список инженерных направлений подготовки и специальностей, при поступлении на которые обязательным испытанием станет ЕГЭ по физике, будет расширен до 25. Также в рамках приема на целевую квоту предлагается фактически устанавливать ее на основании представленных заявок от работодателя.

"Формирование целевой квоты может происходить под конкретного работодателя в конкретный вуз на конкретное направление подготовки. Так, абитуриент будет сразу иметь полную картину возможного будущего трудоустройства после успешного завершения обучения. Абитуриенты уже в апреле смогут узнать информацию о целевых местах - задолго до начала приемной кампании. Кроме этого, целевая квота будет учитываться при распределении контрольных цифр приема между вузами", - пояснили в ведомстве.

В том числе в 2026 году предполагается увеличить число университетов-участников пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. Критериями их вхождения в проект станут готовность к трансформации, результаты участия в федеральных проектах, проекте "Приоритет 2030", и итоги приемной кампании. Перечень программ, которые будут реализованы вузами - участниками пилота, также предполагается расширить.