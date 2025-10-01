Каждый третий врач Подмосковья применяет технологии ИИ в работе

Исследование министерства здравоохранения охватило специалистов из 55 медицинских организаций региона

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более трети врачей Московской области применяют технологии искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности. Это следует из опроса, проведенного министерством здравоохранения Подмосковья.

"Исследование охватило специалистов из 55 медицинских организаций региона. Согласно результатам, более трети врачей уже используют ИИ в профессиональной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Там добавили, что чаще всего технологии применяют в анализе документации, интерпретации результатов исследований, поиска информации в медицинской литературе и нормативных документах, автоматизации рутинных процессов.

Отмечается, что в числе задач, где врачи хотели бы чаще использовать ИИ, - диагностика сложных случаев и поддержка при оформлении медицинских отчетов.

"Мы видим, что цифровые технологии становятся частью повседневной работы медиков. Это позволяет ускорить процессы, снизить нагрузку на специалистов и уделять больше внимания пациентам. Каждый третий врач выразил заинтересованность в дальнейшем расширении применения ИИ, поэтому мы работаем с лидерами этой отрасли, чтобы сделать работу медработников более удобной. Важно помнить, что ИИ - это удобный инструмент в помощь врачу, а не его замена", - процитировали в материале зампреда правительства - министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.