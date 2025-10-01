В районе Коми частично сняли карантин по сальмонеллезу

Остаются закрытыми два детских сада и школа в селе Усть-Кулом

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 1 октября. /ТАСС/. Ряд детских садов и школ Усть-Куломского района Республики Коми возобновили работу после карантина по сальмонеллезу, которым заразились 19 человек. Остаются закрытыми два детских сада и школа в селе Усть-Кулом, сообщили ТАСС в администрации района.

"Частично наши детские сады и школы района возобновили работу, карантин снят. Остаются закрытыми два детских сада - №1 и №7 "Голубок", а также школа в селе Усть-Кулом. Ждем результаты повторных исследований и решение Роспотребнадзора. Надеемся, что на следующей неделе все детские сады и школы заработают. Новых случаев сальмонеллеза [после вспышки 23 сентября] у нас не было, все заболевшие выздоровели", - отметили в администрации муниципалитета.

Как сообщили ТАСС ранее в Минздраве Коми, всего заболели 19 человек, из них 18 - это дети, воспитанники нескольких детских садов и начального звена школы в селе Усть-Кулом. Девять детей были госпитализированы в Усть-Куломскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести, остальные лечились амбулаторно.

Карантин вводился с 23 сентября в школах населенных пунктов Кебанъель, Озъяг и для начального звена школы села Усть-Кулом, поскольку старшие дети не питались в школе из-за ремонта. Приостанавливалась работа детских садов в Усть-Куломе, Носиме, Озъяге и Кебанъеле, куда была поставлена продукция "Благояр" Шекснинской птицефабрики, предположительно, она стала источником инфекции, сообщал ТАСС глава муниципалитета Сергей Рубан.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, острая кишечная инфекция зарегистрирована в детских садах № 1 и № 7 "Голубок" села Усть-Кулом. В материалах от заболевших и контактных обнаружен возбудитель - Salmonella enteritidis. Приняты меры по ликвидации очага. По факту произошедшего проводятся проверки следственного управления СК РФ по региону и прокуратуры республики.