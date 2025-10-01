В ГД предложили оформлять через "Госуслуги" разрешение на выезд ребенка из РФ

Внедрение цифрового механизма значительно облегчит доступ к такой услуге, сократит временные и финансовые издержки для семей, отметила группа депутатов фракции "Новые люди"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Новые люди" направила запрос министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением предоставить родителям возможность оформления через "Госуслуги" разрешения на выезд ребенка за границу. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в настоящее время для оформления разрешения на выезд ребенка за границу без родителей требуется личное посещение нотариуса одним из родителей. Кроме того, ребенок при пересечении границы без сопровождения обязан иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие одного из законных представителей на выезд.

"Считаем необходимым рассмотреть возможность предоставления гражданам функции оформления разрешения на выезд ребенка за границу через "Госуслуги", - указано в письме.

Внедрение цифрового механизма значительно облегчит доступ к такой услуге, сократит временные и финансовые издержки для семей, а также повысит прозрачность и контроль за процессом, считают депутаты.