Собянин считает, что 60% москвичей недовольны городом

Мэр столицы отметил, что это мотивирует

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что большая часть жителей столицы недовольны городом, и это побуждает власти все время поднимать планку. Об этом он заявил на Международной конференции по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

"Миссия такая, которая требует, чтобы город был лучшим городом нашей планеты, а так как планка у всех поднимается, то и мы поднимаем. А в прикладном смысле, в прикладной нашей жизни, ну, вы спросите москвичей, довольны ли они своим городом? 60% скажут, нет, недовольны. Потому что все, что ты делаешь - к этому быстро привыкают, запрос увеличивается. Чем больше ты делаешь, тем больше запросная позиция, и это тебя двигает лучше, чем скоростной лифт", - сказал Собянин.

При этом он отметил, что есть практика, когда управленец приходит в депрессивный регион, делает там "одну маленькую дорожку", высаживает пару деревьев и "все счастливы".

"У меня был такой пример в Тюмени, когда я пришел работать: полная разруха, не было ливневой канализации, на машине было проехать сложно даже по центральной улице. Я две улицы благоустроил, прошло 30 лет, а меня помнят с благодарностью. Такая методика тоже существует, но это не для Москвы", - добавил мэр.