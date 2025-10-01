Кириенко: форум классных руководителей стал примером служения

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ подчеркнул, что педагоги не просто воспитывают детей, которые пришли в класс, но и формируют будущее страны

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Форум классных руководителей стал настоящей семьей и примером служения, педагоги формируют будущее России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии форума в Национальном центре "Россия".

"Форум классных руководителей стал и настоящей семьей, и настоящим примером служения, настоящим примером профессионализма, настоящим примером, когда люди, которые выбрали своим призванием святую профессию педагога, воспитателя, показывают не только детям - своим воспитанникам, не только их родителям, но и всем окружающим пример настоящего служения", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что педагоги не просто воспитывают детей, которые пришли в класс, но и формируют будущее России. "От того, во что будут верить ваши воспитанники, от того, о чем они будут мечтать, от этого на самом деле зависит не только их судьба, не только их счастье, их успех. От этого на самом деле зависит успех и будущее нашей страны", - сказал Кириенко.

Также он отметил вклад в патриотическое воспитание детей ветеранов специальной военной операции, которые приходят работать в школу. "Вы личным примером показали, что такое настоящий патриотизм и что такое настоящая преданность своей стране", - подчеркнул Кириенко.

В ходе церемонии он также вручил высокие государственные награды классным руководителям.

О форуме

Всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве 1-3 октября 2025 года. В этом году он объединит на площадке тысячу активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана.

Форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего на мероприятие было подано более 48 тыс. заявок.