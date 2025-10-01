В Карелии реорганизуют инфекционную службу на случай возможных эпидемий

После реорганизации улучшится качество оказания медицинской помощи, отметил глава Минздрава региона Михаил Охлопков

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 октября. /ТАСС/. Реорганизация инфекционной службы пройдет в Карелии, Республиканскую инфекционную больницу (РИБ) присоединят к Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи (РБ СЭМП). Это создаст мощный задел на случай возможных эпидемий, рассказал глава Минздрава региона Михаил Охлопков.

"Объединение двух учреждений - веяние времени. С учетом того, что РБ СЭМП - это республиканская больница третьего уровня, а инфекционных больных стало гораздо меньше, мы агрегируем и объединяем все финансовые, диагностические, кадровые мощности двух учреждений. При этом Республиканская инфекционная больница сохраняется. Создается мощный задел на случай возможных эпидемий", - рассказал Охлопков.

В Минздраве добавили, что после реорганизации улучшится качество оказания медицинской помощи. Такой шаг приведет к рациональному использованию площадей объединяемых учреждений, а также позволит развернуть дополнительные койки по заболеваниям пульмонологического профиля и нейроинфекции. Еще один ожидаемый результат - увеличение объема диагностических исследований на базе микробиологической лаборатории РИБ.

Заработная плата медицинских работников инфекционных отделений повысится. Это приведет к росту эффективности использования кадрового потенциала, материально-технических и финансовых ресурсов, считают в министерстве.

"Ни одного медицинского работника мы не сократим. Инфекционная служба останется, она востребована", - отметил Охлопков.