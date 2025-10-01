В Подмосковье нейросеть помогла найти более 1 тыс. домашних животных

Онлайн-сервис по поиску животных заработал в регионе в конце 2024 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. пропавших домашних животных нашли в Подмосковье при помощи алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

"Онлайн-сервис по поиску домашних животных заработал в Подмосковье в конце прошлого года. С его помощью можно искать потерянных или найденных животных по описанию, клейму или чипу. Также сервис предлагает быстрый и удобный ИИ-поиск по фотографии: пользователь просто загружает снимок питомца, а "умная" система на основе искусственного интеллекта анализирует изображение и подбирает подходящие объявления. За время работы сервиса ИИ-поиск по фото был задействован более 1,3 тыс. раз", - сказала Куртяник, слова которой приводит ТАСС пресс-служба компании NtechLab, технологического партнера госкорпорации "Ростех".

Там уточнили, что с конца 2024 года видеоаналитика на базе искусственного интеллекта интегрирована в сервис "Поиск домашних животных" на портале госуслуг Московской области. Алгоритм сопоставляет загруженное пользователем фото животного с изображениями в базе и находит похожие карточки.

"Внешний вид животных также уникален, как и человека. Искусственный интеллект сравнивает фото питомца с загруженными в базу изображениями и мгновенно находит максимально похожего. Наше решение в Подмосковье началось как социальный эксперимент, в итоге мы увидели большой спрос на эту технологию среди жителей Московской области. Планируем запустить этот продукт еще как минимум в одном регионе в ближайшие несколько месяцев", - добавил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

Сервис доступен на главной странице портала в разделе "Домашние животные", а также в разделе "Прочее" - "Питомцы". Он позволяет размещать объявления о пропавших кошках и собаках, и осуществлять поиск по фотографии питомца. Таким образом, процесс поиска в разы упрощается и для тех, кто потерял любимца, и для тех, кто случайно нашего его на улице. Сервис также поможет найти животное и по другим параметрам, например, по полу, возрасту, породе и окрасу. Также поиск можно организовать по чипу питомца.