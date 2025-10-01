Вован и Лексус поговорили с экс-главой USAID от лица Порошенко

Саманта Пауэр назвала введение пошлин против Индии из-за приобретения российской нефти единственным верным шагом президента США Дональда Трампа

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Экс-глава USAID Саманта Пауэр в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) назвала введение пошлин против Индии из-за приобретения российской нефти единственным верным шагом президента США Дональда Трампа.

Соответствующий ролик пранкеры опубликовали в Telegram-канале. Общение с Пауэр велось от лица экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Я рада санкциям против Индии из-за покупки нефти. Это единственное хорошее, что сделал Трамп. Мы этого не сделали при администрации [Джо] Байдена. И поэтому, отдавая ему должное, возможно, это удержит [премьер-министра Индии Нарендру] Моди от покупки такого количества нефти", - сказала она.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.