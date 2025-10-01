Первые шесть проектов очистных сооружений получат поддержку по нацпроекту

На начальном этапе госфинансирование выделят, в частности, проектам в Пермском крае, Челябинской, Курганской и Иркутской областях

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Первый этап отбора проектов на строительство и реконструкцию очистных сооружений завершился по федеральному проекту "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие". На начальном этапе государственное финансирование получат проекты в Пермском крае, Челябинской, Курганской, Иркутской, Ивановской и Нижегородской областях, сообщает пресс-служба Минприроды России.

"В Пермском крае реконструируют очистные города Чайковский, в Челябинской - сооружения левого берега Магнитогорска, в Нижегородской - станции аэрации. Кроме того, государственное финансирование выделяется для обновления очистных сооружений левого берега Иркутска - это пока первая очередь проекта - и реконструкцию объекта в Кургане. В Ивановской области за счет федеральных средств достроят централизованную систему водоотведения в городе Кинешме. Все эти объекты давно ждут люди", - заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Каждый из шести объектов прошел отбор на созданном на площадке Минприроды научно-техническим совете. Представленные решения подробно разбирались с точки зрения обоснованности заявленной мощности объекта, целесообразности использования конкретного оборудования. Среди критериев отбора - полученное комплексное экологическое разрешение, а завершение работ - не позднее 1 декабря 2030 года.

"Это сделано для того, чтобы не допустить неэффективного использования средств федерального бюджета. Завершенным объект будет признаваться только после получения от Росприроднадзора подтверждения о нормативной очистке сточных вод. Второй отбор проектов на реконструкцию и строительство очистных сооружений по федпроекту "Вода России" запланирован на февраль 2026 года", - уточнили в Минприроды.

Федеральный проект "Вода России" в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" проводится с 2025 по 2030 годы. Его мероприятия включают строительство и реконструкцию очистных сооружений, расчистку русел рек, улучшение состояния озер и водохранилищ, строительство водохранилищ, проведение более 20 тыс. мероприятий по очистке берегов от мусора.