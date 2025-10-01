Сентябрь в Петербурге стал третьим среди самых теплых

Также первый месяц осени выдался очень сухим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Сентябрь 2025 года в Санкт-Петербурге стал третьим среди самых теплых, а также четвертым по количеству солнечных часов. Погодные итоги подвел главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Температура воздуха, хотя и провалилась в третьей декаде в сторону холода по всему региону, что и ждали в долгосрочном прогнозе, но по итогам месяца устойчиво остается на третьем месте после самых теплых 2024 и 2023 годов. Кстати, в первых двух декадах температура в Санкт-Петербурге так и сохранялась на третьем месте в числе самых теплых", - отметил Колесов.

Кроме того, первый месяц осени выдался очень сухим, так как за этот период выпало менее половины месячной нормы осадков. "Среди самых сухих лет этот сентябрь занимает 18-е место - и это за 145 лет наблюдений за осадками в городе", - пояснил синоптик.

Прошедший месяц также стал очень солнечным. "Хотя сумма и не достигла 200 часов самых солнечных сентябрей, но этот сентябрь остается на четвертом месте с начала шестидесятых годов прошлого века, а это тоже достойный результат", - заключил Колесов.